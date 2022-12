Vijftien vrouwen en negen mannen vormen ARC 16: ‘Horen vaak de vraag of we ook samen douchen’

Nick Verhagen trefzeker in Spakenburg­se derby: ‘Ik wist precies waar mijn vrienden stonden’

Nick Verhagen wist precies wat-ie zou gaan doen als hij zou scoren in de derby tegen IJsselmeervogels. De 26-jarige rechtsback van Spakenburg zou zijn maten uit Woerden in de armen vallen. ,,Dat je van tevoren zoiets bedenkt, maar dat het ook nog uitkomt. Man, ik was door het dolle heen.”

