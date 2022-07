Vlinderslagspecialist Michael (18) droomt van de Spelen: ‘Sta vier keer per week om kwart over vier op’

Over zijn talent bestaan geen twijfels. Michael Smink behoort reeds jaren tot de beste nationale jeugdzwemmers op de 100 en 200 meter vlinderslag. De Schoonhovenaar is uitgenodigd door de bondscoaches om deel te nemen aan het High Potential programma in Eindhoven, maar houdt nog even de boot af. Zijn studie bouwkunde aan de Hogeschool van Rotterdam is prima te combineren met de tweedaagse trainingen op het Zwemcentrum in Rotterdam-Zuid. ,,Ik ben net begonnen met mijn opleiding. Ik wil niet meteen alles overhoop halen. Ik heb niet zoveel haast. Met mijn trainer Harm Rozenga kan ik bij mijn club Blue Marlins ook flinke stappen maken. Dat lees ik af aan mijn snellere tijden.”