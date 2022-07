Voetbalclubs balen van mislopen streekderby’s: ‘Meer kans op promotie? Lekker belangrijk’

,,Onze appgroep ontplofte,” vertelt Floreant-trainer Dennis van den Ing over het moment waarop de Boskoopse club kennis nam van de indelingen voor het nieuwe seizoen. ,,Alle spelers hebben hun bedenkingen bij het geheel. Voetbal is passie en strijd. Die passie en strijd haal je uit wedstrijden tegen teams uit de regio. We hoeven geen tien derby’s te spelen, maar een aantal is toch logisch? Nu hebben we binding met geen enkele tegenstander. We gaan van ons kent ons naar ons kent ons niet.”