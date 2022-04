Voetbaltrainer Willem Lok deed inspiratie op bij Foppe de Haan: ‘Zijn manier van werken spreekt mij aan’

Ineens kon hij weekendjes weg. Las hij de ene na de andere sportbiografie uit. En schotelde hij de lekkerste gerechten voor. Na vijftien trainersjaren lastte Lok een pauzejaar in. ,,Dat was best een overgang’’, erkent de 57-jarige Alphenaar. ,,Ik was dag en nacht met voetbal bezig. Na twee coronaseizoenen was ik er even klaar mee. Voor het thuisfront is die periode zonder voetbal wel heel prettig. Maar al snel begon het bij mij weer te kriebelen. Op zaterdagen bezoek ik wedstrijden in de regio. Voetbal is voor mij toch wel een hele belangrijke bijzaak.’’