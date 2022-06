Voor de US Open naar Amerika? Waddinxveen heeft zijn eigen grand slam, speciaal voor kinderen

Twee jonge jongens kijken elkaar verguld aan wanneer hen gevraagd wordt of ze even de pers te woord willen staan. Omdat je nu eenmaal nooit weet hoe het loopt in het leven – misschien worden ze ooit wel prof – vertellen ze zo zelfbewust mogelijk hun verhaal. ,,Ik speel al vanaf mijn zevende jaar”, zegt Connor Reis, een twaalfjarig talentje dat net als zijn vriend Daan Koenders bij tennisvereniging De Startbaan in Amstelveen speelt. ,,Ik ben best fanatiek en speel geregeld toernooien. Vandaag heb ik twee partijen gespeeld tot dusver en allebei gewonnen. Ik vind het een heel goed georganiseerd en gezellig toernooi.”