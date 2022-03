Voormalige goalgetter Maurice Eckhardt (39) is het scoren nog niet verleerd: ‘Hoefde niet veel mee te verdedigen’

Erwin l’Ami wil zich in Wijk aan Zee niet opblazen: ‘Het vergt veel denkkracht en uithou­dings­ver­mo­gen’

Over zijn score van 2,5 punt uit vier partijen is de Woerdense schaakgrootmeester Erwin l’Ami niet ontevreden. Toch had hij een hoger resultaat kunnen boeken als hij zijn stelling in de openingspartij tegen de Deen Jonas Bjerre niet had verknald en het Russische talent Volodar Murzin (14) in de vierde ronde ‘bij de strot’ had gepakt.

21 januari