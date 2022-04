Waterpoloërs veroveren cup: het geheim? Bezoekje aan een escaperoom

Vrijdag 15 april, 17.00 uur:

Bij aankomst bij zwembad De Kuil stonden de meesten al te wachten. De sfeer was opgetogen, omdat het gezien wordt als een weekend weg. Onderweg in de auto passeren vele verhalen de revue, maar over waterpolo wordt niet gesproken. We zijn nog lekker ontspannen, maar eerst moet er gegeten worden voordat we vanavond met de ploeg uit Heerenveen gaan trainen. De training duurt maar 45 minuten, maar dat was niet erg. Omdat we met SGHA trainden, deden we wel meer ons best, want je wilt je altijd van je beste kant laten zien. In het bad keken we nog even om ons heen. Hier gaat het morgen gebeuren. Is de hoeveelheid lichtinval dan hetzelfde, vroegen we ons af. Na wat oefeningen was het tijd voor strafworpen. Iedereen nam er één, want je weet maar nooit hoe het eindigt.