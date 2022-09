Woerdenaren in slotfase langszij tegen Rijnvogels: 2-2, Sportlust’46 steelt een punt

GZC DONK in verweer tegen huurverho­ging: ‘Hoeveel waarde hecht Gouda aan topsport?’

Een huurverhoging van 6,4 procent voor het gebruik van zwembadwater stoot GZC DONK tegen de borst. De club die met de hoogste waterpoloteams actief is in de Nederlandse top, roept de hulp in van de gemeentelijke politiek. Zonder hulp komen top- en breedtesport in gevaar, stelt de club.

5 augustus