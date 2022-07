Zaadbalkanker kreeg Jaco de Groot niet klein: ‘Ik wilde mijn kinderen nog zien opgroeien’

VOETBAL TOTAAL ARC met kleine nederlaag naar Volendam, Be Fair en Gouda degraderen naar vierde klasse

In een thuisduel verliezen is niet de best denkbare uitkomst, maar ARC heeft de derde divisie nog altijd in het vizier. De Alphenaren verloren de heenwedstrijd van de finale van de nacompetitie vanavond met 0-1 van RKAV Volendam. Zaterdag volgt de return. Voor Be Fair is de nacompetitie afgelopen. De Waddinxveners verloren van Excelsior’20 en nemen afscheid van de derde klasse. Ook Gouda is gedegradeerd, na een verloren penaltyserie tegen Quick Steps.

