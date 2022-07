Zomerstop? Sportlust’46 is al begonnen aan de voorbereiding en Twisker legt direct zijn accenten

Loenen en Twisker wisselden de afgelopen tijd geregeld van gedachten over Sportust’46 en Spakenburg, vertelde laatstgenoemde na afloop van de training die gerust intensief genoemd mag worden. Gemene deler van beide trainers: ze willen graag aanvallend voetbal spelen en hebben er schik in een elftal naar hun hand te zetten. ,,Maar er zijn natuurlijk ook verschillen”, zei Twisker, die het thema ‘druk zetten’ als voorbeeld noemde. ,,In balbezit zie ik goede mogelijkheden en kan ik voortborduren op wat Sportlust ’46 al heeft. Je moet niet altijd het wiel opnieuw willen uitvinden. Maar zoals elke trainer, leg ik graag mijn eigen accenten. In de manier van druk zetten bijvoorbeeld.”

Neus

Dat het tempo van de positiespelen behoorlijk hoog lag, had volgens Twisker veel te maken met het feit dat nog lang niet alle spelers aanwezig waren. ,,We hadden minder tijd nodig voor kennismaking en konden gelijk aan de bak.” Er waren enkele oude gezichten waarneembaar, zoals Kesly den Haag en Marley Berkvens. Ook nieuwelingen als Joost Screever, Laurens van der Voort en Youri Duisterhof stonden op het veld. Laatstgenoemde sprak van een ‘lekkere training’, hoewel hij na afloop tobde met klachten aan zijn neus. ,,Ik kreeg een hak in mijn gezicht en was even van de kaart. Niks ernstigs, gelukkig.”