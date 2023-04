Zware val kostte Nick de Spelen in Londen, nu droomt hij als coach van Parijs: ‘Geloof in goud’

Cekic viert gelijkma­ker in de slotminuut al, maar arbiter ziet overtre­ding: ‘Overmand door emoties’

Alphense Boys is er zaterdag niet in geslaagd om te winnen van Westlandia. De ploeg van Remco Tuinenburg ging met 3-2 onderuit, terwijl enkele seconden voor tijd de gelijkmaker leek te vallen. Niets was minder waar, want arbiter Smit blies op zijn fluit en keurde de treffer af.