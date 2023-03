FC Groningen neemt afscheid van keepers Leeuwenburgh en De Boer

Derde klasse Stef Lamberink is de komende maanden nog volledig gefocust op ASC’62

ASC’62 heeft het nog niet makkelijk in de spannende derde klasse C. Nadat de ploeg jarenlang een zekerheid was in de tweede klasse, heeft het na de degradatie van afgelopen seizoen, ook deze jaargang niet gemakkelijk. Zaterdag deed het goede zaken. Hardenberg’85 werd met 3-1 verslagen, mede door een hattrick van good-old Chiel Pasman.