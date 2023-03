Groningse Dokter verrassend vierde na drie onderdelen vijfkamp op EK indoor

Futsal Na nieuwe nederlaag moet AGOVV Futsal stilletjes aan gaan oppassen

De intentie voor de tweede fase van het seizoen was eigenlijk om als winnaar van de verliezers- of troostronde van de eredivisie zaalvoetbal een play-off plek om het spelen van de landstitel veilig te stellen. Nadat het vrijdagavond in Leek de derde opeenvolgende nederlaag leed moet AGOVV Futsal stilletjes aan gaan oppassen dat het niet in de nacompetitie om degradatie naar de eerste divisie verzeild raakt.