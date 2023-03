‘D’n Bezem’ heeft na veel medisch leed zin in feestje: ‘Sinds operatie heb ik geen last meer van hartkloppingen’

Samuele Longo lonkt naar terugkeer naar Spanje: ‘Maar eerst beter presteren met FC Dordrecht’

Samuele Longo is normaliter bezig aan zijn laatste maanden bij FC Dordrecht. De 31-jarige Italiaanse spits, goed voor acht goals tot nu toe en daarmee gedeeld clubtopschutter, lonkt naar een terugkeer naar Spanje waar hij mooie jaren kende. ,,Dat is voor later zorg, eerst wil ik het seizoen goed besluiten met FC Dordrecht, want we staan veel te laag.’’