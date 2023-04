Judoka De Wit uit Heemskerk grijpt naast bronzen plak op Grand Slam in Antalya

Judoka Frank de Wit is er op de Grand Slam van Antalya niet in geslaagd een bronzen medaille te veroveren in de klasse tot 81 kilogram. De nummer 13 van de wereld moest in de strijd om brons zijn meerdere erkennen in de Fransman Alpha Oumar Djalo, de mondiale nummer 9.