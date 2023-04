Braakhuizen ziet Brian Driessen terugkeren van Brabantia: ‘Ik wilde sowieso al eigenlijk nooit weg’

Derde divisie + video Het zit Gemert weer mee: ‘Normaal heb ik mijn linker alleen om te lopen’

Gemert is bezig aan een ijzersterke reeks. De zwart-witten verloren na de winterstop pas één keer en in de Brabantse derby tegen OJC werd ook weer gewonnen. Een moment in de tweede helft van Jorn Migchels gaf perfect het verschil tussen de eerste seizoenshelft en het heden weer.