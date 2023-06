Voetbalster Miedema opent fonds om meisjes- en vrouwenvoetbal te ondersteunen

Derde Divisie Belangrij­ke Van ’t Ende dubt nog over toekomst bij Staphorst: ‘Als het ophoudt heb ik daar ook vrede mee’

Met twee treffers leidt Martin van ’t Ende de 3-1 zege van Staphorst op Ter Leede in. De bijna 35-jarige spits is na zijn terugkeer in september een belangrijke pion geworden bij de derdedivisionist. De vraag is dan ook of hij nog een extra seizoen eraan vastplakt.