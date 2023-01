Cambuur legt middenvelder Ben Rienstra vast, mogelijk debuut tegen oude club Fortuna Sittard

Sanne in ’t Hof is los en dat belooft wat voor het WK afstanden: ‘Het gaat nu wel heel erg lekker’

Wat een maand voor Sanne in ’t Hof. Nadat de langebaanschaatsster uit Schalkhaar kort geleden al de beste tijd op de 5000 meter neerzette tijdens de World Cup in Calgary, waarin ze zelfs olympische kampioen Irene Schouten versloeg, won ze woensdag de slotafstand van het NK allround in Heerenveen. „Ja, het gaat nu wel heel erg lekker.”

