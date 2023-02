Veghelse racer ziet zegekansen op strand in rook op gaan: ‘Ben wel drie keer opnieuw begonnen met janken’

DERDE DIVISIE Clubicoon Joost Habraken drukt nog een keer zijn stempel op sportpark Molenbroek

Met Niels Fleuren en Eon Herman stonden er twee nieuwe gezichten in het veld bij Gemert, maar er was ook een oude bekende te bewonderen op sportpark Molenbroek. Joost Habraken keerde voor even terug in het zwart-wit.

29 januari