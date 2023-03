Arwin van Soest stapsgewijs naar de amateurtop: ‘Kreeg bij IJsselmeervogels geen eerlijke kans’

De Zwerver sprokkelt ook tegen SHO weer een puntje: ‘Maar dit was wel één van onze slechtste wedstrij­den’

De Zwerver sprokkelde er afgelopen zaterdag weer een puntje bij. De inhaalwedstrijd op sportpark De Schans tegen het Oud-Beijerlandse SHO eindigde in 1-1. En met die eindstand konden ze bij de Kinderdijkse degradatiekandidaat in de eerste klasse C prima leven.