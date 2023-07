SteDoCo speelt na ultrakorte pauze gelijk bij Spakenburg: ‘Zijn in de breedte gegroeid’

Kruisband­ope­ra­tie voor Oranje Witter Van Ree: ‘Zo bij een nieuwe club binnenko­men is vervelend’

Oranje Wit zal mogelijk pas in de laatste weken van het komende seizoen kunnen beschikken over nieuwkomer Juninho van Ree. De aanvaller, die overkomt van Sliedrecht, zal op 24 augustus toch een kruisbandoperatie moeten ondergaan, nadat er de afgelopen vier maanden veel onduidelijkheid was over zijn blessure.