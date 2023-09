Mike van Vliet terug onder de lat bij Nicolaas Boys: ‘Ik was het plezier in het spelletje kwijt’

UIT HET OOG Remy van Rees had meer uit carrière kunnen halen: ‘Ging soms zo makkelijk, dat focus verminder­de’

Motorcrosser Remy van Rees ging in de jaren negentig in binnen- en buitenland op zijn Kawasaki de strijd aan met de wereldtop. Naast diverse nationale titels in verschillende klassen won de Alphenaar in 1999 in Foxhill onder zware omstandigheden de GP van Engeland.