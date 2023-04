Hockeysters NMHC Nijmegen pakken titel en keren terug in promotieklasse

Het betekent voor de ploeg van coaches Bas de van der Schueren en Erik Jazet een snelle terugkeer, want NMHC degradeerde vorig jaar. Dit seizoen is de ploeg met 15 overwinningen en 2 gelijke spelen nog ongeslagen. De ploeg ging de competitie in met een verjongde groep, dat de zeges dus aaneen rijgt. Na de ruime overwinning in Valkenswaard kon de champagne al vroeg in het seizoen worden ontkurkt. Elena Colmer (2), An Nijkamp, Tessa Verweijen en Sanne Vormeer scoorden voor de uitploeg.