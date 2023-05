Trekvogels verovert titel van derde klasse, Batavia klopt Victoria’25 in kampioensrace van vijfde klasse op één doelpunt, DSZ, Heumen en DIOSA degraderen

Waar de spanning in de eerste helft duidelijk zichtbaar was in de belabberde afronding van de kansen, lukte na rust alles. Goals van Filip Pavlovic, Leroy van Zanten, Koen Lensen en Louan Aarts bezorgden de ploeg van trainer Erwin Koen het kampioenschap. Wat daarbij meehielp, is dat titelconcurrent SCE in de rust al met 4-1 achterstond tegen Brakkenstein. De uitdager van Trekvogels móést winnen om nog kans te maken op het kampioenschap.