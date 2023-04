RKGSV ziet Sven van der Maat en Brian de Ronde terugkeren op het oude nest

UNA haalt Cas Faber en Alex Smeins van FC Eindhoven

UNA heeft zich voor volgend seizoen versterkt met de middenvelders Cas Faber (23) en Alex Smeins (20) van FC Eindhoven. Faber is sinds 2018 selectiespeler bij FC Eindhoven, maar kwam daar mede door twee zware knieblessures weinig aan spelen toe. In de periode 2009-2016 speelde Faber in de jeugd van UNA.