Altena knokt zich met tien man nog naast GRC 14: ‘Ze zien ons als degradatiekandidaat, dan is deze start lekker’

JACK'S LEAGUE Drie punten voor Kozakken Boys op ‘voor dit niveau onwaardige accommoda­tie en dramatisch veld’

Kozakken Boys had het zaterdag even lastig met staartclub OFC, maar greep mede dankzij twee doelpunten van Johnny Lommers in Oostzaan de derde competitiezege: 2-4. De ploeg maakt zich op voor een zware oktobermaand met onder meer wedstrijden tegen AFC, De Treffers, IJsselmeervogels en natuurlijk de bekerwedstrijd tegen Vitesse.

11:10