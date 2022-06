Arkel ligt eruit, Streefkerk legt laatste hand aan voetbalsprookje: ‘Ik kan dit nauwelijks bevatten’

NACOMPETITIE De droomreis van Heukelum eindigt bij FC Breukelen: ‘Toch kunnen we trots zijn op wat we bereikt hebben’

De droomreis van Heukelum is ten einde. Na een fraaie tweede seizoenshelft in 2F ging de equipe van trainer Jerome Ceton onbevangen het avontuur aan in de nacompetitie voor een plaatsje hoger op de ladder. FC Breukelen, strijdend voor lijfsbehoud, was zaterdag echter met 3-0 te sterk. De werkelijke verhoudingen lagen overigens anders dan de kille cijfers doen vermoeden.

12 juni