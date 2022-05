Bas van Stokkom keert terug naar ‘zijn’ Brabant: ‘Ik was toe aan een nieuwe omgeving’

VOETBAL TOTAAL Eerste zege Almkerk na vijftien (!) wedstrij­den, ASWH verliest na omstreden rode kaart: lees hier alles over het amateur­voet­bal

Een onfortuinlijk ASWH slaagde er in de inhaalwedstrijd bij Quick Boys niet in om iets aan de benarde positie in de Jack’s League te doen: 2-1. In 1C ging Sliedrecht af tegen hekkensluiter Almkerk, dat in wedstrijd vijftien zijn eerste (!) zege boekte: 1-2. Arkel - Sleeuwijk (2F) eindigde in 1-1, SSW - IFC (4E) in 0-5. Dit gebeurde er dinsdagavond allemaal op de velden.

30 maart