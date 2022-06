De droomreis van Heukelum eindigt bij FC Breukelen: ‘Toch kunnen we trots zijn op wat we bereikt hebben’

OP DE MAN AF Dennis van der Steen hoopt op stunt met Sliedrecht: ‘In knock-outsysteem zijn altijd verrassin­gen mogelijk’

In de rubriek Op De Man Af vragen we sporters en trainers uit deze regio het hemd van het lijf. Deze keer spreken we Sliedrecht-trainer Dennis van der Steen, die zaterdag met zijn ploeg aan de nacompetitie begint voor promotie naar de hoofdklasse.

10 juni