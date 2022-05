Feest bij Schelluinen na (nog) niet verwacht kampioenschap: ‘Na zeperds toonden we altijd veerkracht’

Aan de traditionele duik in de vliet moest ook voorzitter Rolf Huijssen geloven. ,,We hebben absoluut ambities, maar het plezier in voetbal en in het verenigingsleven met elkaar moet voorop staan’’, verklaarde Huijssen. ,,Nadat we van de eerste- naar de vierde klasse waren zijn afgezakt, promoveerden we in 2017 naar de derde klasse. En dat we nu tweedeklasser zijn, is een geweldige opsteker.’’