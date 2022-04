Freek Wallaard klaar voor wielerkoers vernoemd naar overleden broer: ‘Arno was onze wonderboy’

JACK'S LEAGUE Johnny Lommers dorpsheld Kozakken Boys na late winnende goal: ‘Fijn dat ik zó beslissend kon zijn’

Het was zaterdag na de 2-1 winst van Kozakken Boys in de degradatiekraker tegen IJsselmeervogels eindelijk weer eens ouderwets feest op De Zwaaier. Werkendammer Johnny Lommers was met zijn beslissende treffer de held voor de uitgelaten Q-side.

6 maart