GJS en Arkel komen op ‘toendra’ niet aan scoren toe: ‘Geen toeval dat we thuis pas één keer wonnen’

Het was pas de derde keer dat beide ploegen elkaar in competitieverband troffen. Eerst tweemaal in Arkel. In november 2019 werd het 2-2. In 2020 won GJS, ook al in Arkel, het openingsduel van het seizoen met 1-3. Nu bleef het 0-0 in een wedstrijd waarin GJS iets meer de bal had, maar Arkel door topschutter Corné van Horik de beste kans kreeg.