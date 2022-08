GJS-talent Jonas van Bakel heeft Ajax als inspiratiebron: ‘Ik voetbalde aanvankelijk alleen voor mijn plezier’

GJS kan met enige regelmaat vissen in de eigen opleidingsvijver. Dit seizoen komt er weer een handvol talenten over. De 18-jarige Jonas van Bakel legt uit hoe hij zich al eerder een plaats in het eerste elftal verwierf.