Goalgetter Björn (20) denkt niet aan vertrek bij Vuren: ‘Hoger spelende clubs hoeven nog niet te bellen’

Sparta’30 likt wonden na 11-0 nederlaag: ‘Wij zetten ons voor heel de regio voor schut’

Sparta’30 vierde onlangs het 90-jarig jubileum. Een nieuw hoogtepunt in de clubgeschiedenis. Sportief volgde zaterdag in Den Bosch-Zuid een dieptepunt. Het eerste elftal verloor met 11-0 (!) van SV BLC. In de annalen van de club is een dergelijk verlies niet terug te vinden.

26 april