GRC 14 met van hartoperatie herstelde Van Rossem in Spanje: ‘In deze dagen groei je naar elkaar toe’

Nzita speler en sponsor met eigen kleding­lijn bij SVW: ‘Op mijn veertiende ontwierp ik al joggingpak­ken’

Claudy Nzita heeft in dubbel opzicht zijn weg gevonden bij zaterdag-eersteklasser SVW. De voormalig speler van Alblasserdam is een vaste pion in de verdediging van de Gorcumers en voetbalt als sponsor met de naam van zijn eigen kledingmerk op de mouw van zijn shirt.

8 december