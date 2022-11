Guido Messerschmidt laatbloeier bij GKV: ‘Na die knieblessure ben ik zonder druk gaan spelen’

OP DE MAN AF Doelman Lex Kramers is terug op het oude nest: ‘Toen SVW eersteklas­ser werd, ging het toch wel kriebelen’

In de rubriek Op De Man Af vragen we sporters uit deze regio het hemd van het lijf. Deze keer spreken we de 32-jarige keeper Lex Kramers, die vorig seizoen nog in een vriendenteam speelde bij Meerkerk, maar werd overgehaald om weer in het eerste elftal van SVW te gaan keepen. De ervaren sluitpost debuteert in de eerste klasse en geniet van de nieuwe ervaringen.

15 oktober