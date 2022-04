HKC heeft na nederlaag nog een allerlaatste kans voor plek in de Korfbal League

HKC wacht een derde en beslissende wedstrijd met Groen Geel in de strijd om de laatste plek in de Korfbal League. De Hardinxvelders, die de eerste confrontatie in Het Dok met 22-17 gewonnen hadden, verloren de return in Wormer met 31-28. Daardoor moeten zij over de volle lengte gaan na toch al slopende weken.

Dinsdagavond wacht nog één finale, in de eigen thuishal, tegen de Noord-Hollandse ploeg die aanvallend veel beter voor de dag kwam dan vier dagen eerder in Boven-Hardinxveld.

HKC, waar Lotte Scherstra in de basis begon, liep daardoor vanaf het begin achter de feiten aan. Halverwege was het verschil, met een 17-11 stand, aanzienlijk. De bezoekers kwamen, niet voor het eerst deze reeks, weer terug in de wedstrijd. Mark Klop had daarbij een belangrijk aandeel, met een totaal van tien treffers. Nadhie den Dunnen viel bij HKC uit met een knieblessure en werd vervangen door Janine Sterrenburg.

Quote We maakten in de tweede helft net niet de goede keuzes om het gat helemaal te dichten Marrien Ekelmans, trainer HKC

,,We knokken goed terug en zijn rustig gebleven. Maar zonder andere ploegen tekort te doen, Groen Geel is van een ander kaliber dan de teams die we eerder zijn tegengekomen. Bij ons raakte de tank naarmate het einde naderde steeds verder leeg, waardoor we er net niet aan kwamen’’, was het oordeel van Klop.

Onrustige start

Trainer Marrien Ekelmans had zijn ploeg een onrustige start zien beleven: ,,Groen Geel ging als een gek van start, voor ons was het aanklampen. Daarbij was het uitvallen van Nadhie een domper. Het is afwachten hoe ernstig haar blessure is. We maakten in de tweede helft net niet de goede keuzes om het gat helemaal te dichten.’’

De club uit Boven-Hardinxveld verwelkomt in het nieuwe seizoen Merijn Sevenhuysen (22). Hij genoot zijn jeugdopleiding bij het Dordtse DeetosSnel en is afkomstig van Avanti uit Pijnacker, dat tegenstander van DeetosSnel was in de afgelopen zaalcompetitie.

