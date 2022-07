Jeroen Sterrenburg terug in Brabant: ‘Je proeft dat Achilles Veen aan een volgende stap toe is’

Wie van de drie in 3C: Streefkerk, SV Meerkerk of Hardinx­veld naar de nacompeti­tie

In de Alblasserwaard brandt zaterdagmiddag de strijd tussen Streefkerk, SV Meerkerk en Hardinxveld los. De derde plaats in 3C is in het geding, met via de nacompetitie kans op promotie naar de tweede klasse.

4 juni