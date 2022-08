Korfballer Kevin van Beest is even clubloos: ‘Maar het is zeker nog niet definitief dat ik stop’

Je speelde medio juni je laatste wedstrijd op het veld voor GKV/Enomics. Wat is er sindsdien gebeurd?

,,In de tussentijd heb ik heel veel gereisd: ik ben naar Zuid-Frankrijk geweest, heb New York en Boedapest gezien en ben nog twee weken naar Italië geweest. Ik had bij GKV al ruim voor het eind van het seizoen aangegeven dat ik zou stoppen. In de coronaperiode had ik gemerkt dat ik het korfbal niet miste, maar zeker door de komst van John Spek wilde ik er vorig seizoen nog een keer voor gaan en dat heeft een prachtig jaar opgeleverd. Ik heb ook gekozen voor mijn maatschappelijke loopbaan.’’