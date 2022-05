Korfbalster Annelies Kop doet bij HKC een stapje terug vanwege zwangerschap: ‘Dat is nu het belangrijkste’

In de zaal nam je na het competitieduel thuis tegen Wageningen afscheid vanwege je zwangerschap, maar speelde je daarna door tot en met de verloren hoofdklassefinale. Was dat de bedoeling?

,,Vooraf had ik aangegeven dat ik per se afscheid wilde nemen na de wedstrijd tegen Wageningen, zodat de focus daarna op de wedstrijden die nog zouden komen zou blijven. Ik had ook bepaald dat ik zou stoppen bij achttien weken zwangerschap. Daardoor was de hoofdklassefinale tegen Unitas het eindpunt en heb ik de aansluitende serie van drie wedstrijden tegen Groen Geel in burger op de bank meegemaakt.’’