‘Kozak’ Giovanni Büttner heeft al rijk voetbalverleden: ‘Cristiano Ronaldo had een aardig optrekje, hoor’

Voor Giovanni Büttner (23) is in de tweede divisie alles nieuw. Hij speelde na zijn opleiding bij Vitesse en Go Ahead Eagles zijn wedstrijden alleen in de Keuken Kampioen Divisie. Zaterdag gaat hij met Kozakken Boys naar FC Lisse. ,,Dat zegt mij helemaal niets. Naar de Bollenstreek? Ook nieuw voor mij.’’