Kozakken Boys, ASWH, SteDoCo en Unitas (zo) midweeks in actie: ‘Weer volle bak geven’

OP DE MAN AF Rick van Loo traint mee bij SteDoCo, maar speelt gewoon bij LRC: ‘Geen zin om jaar op de bank te zitten’

In de rubriek Op De Man Af vragen we sporters en trainers uit deze regio het hemd van het lijf. Deze keer spreken we de 24-jarige voetballer Rick van Loo over zijn ambities.

17 juli