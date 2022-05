Kozakken Boys heeft nog sprankje hoop na zege; gedegradeerd ASWH laat onderuit in Hardenberg

COLUMN ‘Ik denk met weemoed terug aan de tijd dat Kees Spaan het beleid bij Kozakken Boys uitstippel­de’

De kans is groot dat het verspreidingsgebied van deze krant volgend seizoen geen enkele vertegenwoordiger in de tweede divisie, of als u dat liever wilt Jack’s League, meer telt. ASWH en Kozakken Boys zijn hard op weg om van het hoogste amateurniveau te duikelen en dat gaat me aan het hart.

25 april