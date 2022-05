Kozakken Boys heeft plots weer praatjes: ‘TEC heeft een groot probleem, want wij komen eraan’

JACK'S LEAGUE Alles zit tegen bij ASWH: negende nederlaag op een rij - in blessure­tijd - is ook slecht nieuws voor Kozakken Boys

ASWH leed dinsdagavond in de inhaalwedstrijd in en tegen Spakenburg zijn negende nederlaag in successie. Maar waar het spel van de Ambachters de afgelopen weken niet om aan te zien was, had de ploeg van Rogier Veenstra dit keer meer verdiend dan het 1-0 verlies. Extra zuur voor ASWH: de Spakenburgse goal viel in blessuretijd, terwijl daarna een treffer van de gasten wegens (fel aangevochten) buitenspel werd geannuleerd.

