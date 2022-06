Kozakken Boys-icoon Ad van Wijk op 75-jarige leeftijd overleden: ‘Wij zullen hem nooit, nooit vergeten’

Erelid

Luisterend oor

,,Ad was een persoon die geliefd was binnen en buiten onze vereniging’’, is de reactie op het overlijden van het clubicoon op de website van Kozakken Boys. ,,Een man die klaarstond voor een ieder die Kozakken Boys een warm hart toedroeg. In welke hoedanigheid hij of zij ook werkzaam was binnen onze club, hij had voor iedereen een luisterend oor en probeerde altijd een passende oplossing te vinden. Ad was een clubman in hart en nieren en wij zullen hem dan ook als vereniging nooit, nooit vergeten. Kozakken Boys is heel veel dank verschuldigd voor alles wat hij voor onze club heeft mogen betekenen.’’