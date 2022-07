Kozakken Boys na 21 dagen rust al weer in training: ‘Ik wil de ploeg terugbrengen naar de top 5’

VOETBAL TOTAAL SVW en Schellui­nen kampioen en Kozakken Boys naar nacompeti­tie: dit gebeurde er allemaal op de velden

Op de voorlaatste speelronde kroonden SVW en Schelluinen zich tot kampioen. Het titelfeest van Alblasserdam werd nog even uitgesteld. Kozakken Boys moet definitief de nacompetitie in, terwijl GRC 14 nauwelijks nog kan ontkomen aan degradatie. Papendrecht, Oranje Wit en Sliedrecht gaan een spannende laatste speeldag in. Met dit overzicht weet u alles over het amateurvoetbal van het weekeinde.

30 mei