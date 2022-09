Kozakken Boys - Spakenburg (5-5!), krankzinnig duel op De Zwaaier: ‘Ongelooflijk, wat een wedstrijd’

OP DE MAN AF Andor van Andel is Nederlands kampioen met BS Altena: ‘Een kroon op het werk van de afgelopen tien jaar’

In de rubriek Op De Man Af vragen we sporters en trainers uit deze regio het hemd van het lijf. Deze keer spreken we beachsoccerspeler Andor van Andel die Nederlands kampioen is geworden met BS Altena.

23 juli