Kozakken Boys start tegen Excelsior M., ASWH en SteDoCo beginnen met verre uitwedstrijden

In de tweede divisie begint het Werkendamse Kozakken Boys, dat zich via de nacompetitie wist te handhaven, op zaterdag 20 augustus met een thuiswedstrijd tegen Excelsior Maassluis dat wordt getraind door Dogan Corneille (ex-Kozakken Boys). Een week later speelt de ploeg van nieuwe trainer Scott Calderwood bij het gepromoveerde FC Lisse. Al in de derde competitiewedstrijd is op De Zwaaier Spakenburg de tegenstander. Dit duel werd afgelopen seizoen in Spakenburg nog ontsierd door ernstige rellen, waarna werd besloten geen uitsupporters van beide clubs meer toe te laten.

Promovendi

ASWH, dat degradeerde uit de Jack’s League, en SteDoCo zijn de regioclubs in de derde divisie op zaterdag. Beide beginnen op zaterdag 20 augustus met een verre uitwedstrijd. Het Ambachtse ASWH opent de competitie bij Harkemase Boys, SteDoCo uit Hoornaar treedt in Ermelo aan tegen DVS’33. Die ploeg was lang in de race om een plek in de tweede divisie, maar werd in de halve finale een halt toegeroepen door Kozakken Boys. De eerste thuisduels van ASWH en SteDoCo zijn tegen promovendi, respectievelijk RKAV Volendam en FC Rijnvogels. Op speeldag 11 (zaterdag 15 oktober) stuiten SteDoCo en ASWH in Hoornaar op elkaar.

Het Gorcumse Unitas trapt in de derde divisie op zondag op 21 augustus in Beverwijk af tegen DEM. Een week later is op Molenvliet HSC’21 de opponent.

Speeldagen

De competities in de tweede en derde divisie hebben, afgezien van eventuele inhaalduels, in het weekeinde van 10 en 11 december de laatste speeldag van 2022. Het seizoen wordt dan in het weekeinde van 21 en 22 januari 2023 weer hervat. De laatste speelronde staat geprogrammeerd voor 27 en 28 mei 2023.

De hoofdklasse heet vanaf komend seizoen vierde divisie. Achilles Veen komt uit in de zaterdagse ‘A’. Het elftal van Dennis van der Steen, die overkwam van Sliedrecht, start op 27 augustus met een thuisduel met Zwaluwen Vlaardingen. Daarna volgen het gepromoveerde Nieuwenhoorn (uit) en het gedegradeerde ODIN’59 (thuis).

