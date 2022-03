Kozakken Boys stelt na goede serie teleur tegen Noordwijk: ‘Wij waren niet sterk in de kop’

Unitas start voorberei­ding op herstart competitie zonder Jerrel Hak: ‘We zullen hem gaan missen’

Unitas (zo) is begonnen aan de voorbereiding op het restant van het seizoen. Met Gorumer Hans de Jong staat er een nieuwe trainer voor de groep. Hij maakte in de winter per direct de overstap van Wilhelmina’26.

31 januari