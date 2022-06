Kozakken Boys volbrengt missie op glansrijke wijze: ‘Dit is een jongensdroom die uitkomt’

NACOMPETITIE Kozakken Boys deelt flinke tik uit aan GVVV en gaat met twee goals voorsprong naar Veenendaal

Kozakken Boys heeft zichzelf woensdagavond in de eerste wedstrijd van de finaleronde om een plaats in de tweede divisie een goede uitgangspositie verschaft: het overwon in Werkendam GVVV met 3-1.

22 juni